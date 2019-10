Airbus consegna il millesimo aeromobile della Famiglia A320neo

(PRIMAPRESS) - AMBURGO - Airbus ha consegnato il millesimo aeromobile della Famiglia A320neo. L'aeromobile, un Airbus A321neo prodotto ad Amburgo, è stato consegnato al vettore indiano IndiGo. IndiGo è il più grande cliente del mondo della Famiglia A320neo, con ordini per un totale di 430 aeromobili. Da quando ha ricevuto il primo NEO, nel marzo 2016, la flotta della Famiglia A320neo del vettore è diventata la più grande al mondo con 96 aeromobili che operano a fianco di 129 A320. In un mercato aeronautico estremamente competitivo, la Famiglia A320 a basso consumo di carburante è stata determinante nell'ascesa di IndiGo per diventare il più grande vettore indiano per dimensioni della flotta e numero di passeggeri. Gli aeromobili della Famiglia A320neo sono assemblati nei quattro siti globali di Airbus: Tolosa, Francia; Amburgo, Germania; Tianjin, Cina; e Mobile, USA. Il primo Airbus A320neo al mondo è stato consegnato a gennaio 2016 e da allora ogni anno il programma ha raggiunto diversi traguardi: il primo A321neo nel 2017; il primo A321LR nel 2018 e il lancio dell’A321XLR nel 2019. Il programma A320neo è stato progettato pensando al risparmio di carburante. Basato sulla popolarità dell'A320ceo, l’aeromobile offre una riduzione dei consumi di carburante del 20% e una riduzione del rumore del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Con una capienza massima di 240 passeggeri, a seconda della configurazione della cabina, la Famiglia A320neo possiede la cabina a corridoio singolo più ampia sul mercato e incorpora le più recenti tecnologie, tra cui motori di nuova generazione e Sharklet. Alla fine di settembre 2019, la famiglia A320neo aveva ricevuto oltre 6.660 ordini fermi da quasi 110 clienti in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)