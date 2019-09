Air Italy, il vice-president Brian Ashby: «La base della compagnia resterà in Sardegna»

(PRIMAPRESS) - OLBIA - Air Italy manterrà la sua base in Sardegna. A confermarlo è Brian Thomas Ashby, senior vice-president marketing & corporate communications della compagnia, a margine del rinnovo della partnership con la squadra di basket Dinamo Sassari.

“Sicuramente Milano è un hub importante ma è Olbia la nostra sede, e la nostra priorità è portare in Sardegna quante più persone possibili”.

Il manager commenta con soddisfazione la stagione di Air Italy: “Abbiamo inaugurato nuove destinazioni internazionali, per Los Angeles, Toronto e San Francisco. Abbiamo implementato tutti i servizi dalla business class alle altre, possiamo dire di aver compiuto un miglioramento»; e ribadisce la prossima introduzione di “nuove destinazioni invernali per Mombasa, Zanzibar, Tenerife e le Maldive”.

I numeri, quelle resi noti recentemente nel bilancio 2018, prima annata del vettore evidenziano un deficit che supera i 160 milioni di euro. Passivo che Air Italy imputa negli sforzi onerosi iniziali compiuti per il rilancio dell’ex Meridiana.

Sulla rotta Sardegna, tuttavia, resta l'interrogativo sul futuro della continuità territoriale.