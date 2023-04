Vaccino cancro: la ricerca di Moderna utilizzando i “postini” degli RNA messaggeri

(PRIMAPRESS) - USA - L’annuncio di Moderna, l'azienda di biotecnologie e farmaceutica statunitense ha fatto il giro del mondo. Entro il 2030 saranno disponibili i primi vaccini contro cancro e infarto. I ricercatori si affrettano a specificare che si tratta di vaccini terapeutici e non preventivi creati per stimolare una risposta immunitaria contro un bersaglio ben preciso o meglio contro una serie di bersagli mirati e diversificati. Il tutto avviene con vaccini con meccanismo ’RNA messaggero è quindi una sorta di postino che trasmette importanti messaggi alle cellule. Da qui nasce l’idea negli anni ’90 di utilizzare degli RNA messaggeri sintetici a scopo terapeutico: introdurre all’interno delle cellule un’informazione, l’RNA messaggero per l’appunto, per produrre una proteina terapeutica. - (PRIMAPRESS)