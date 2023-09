Trasparenza sul web: l'UE indica 6 "guardiani" per far rispettare le norme del Digital Market Ac

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Ue ha designato oggi, per la prima volta, sei 'guardiani del web' (gatekeepers): Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. Queste web company, considerate dominanti su internet per le loro attività e diffusione, dovranno adeguare le loro piattaforme per ad un controllo di trasparenza conforme alle norme del Digital Market Ac, che chiede ad esempio tra- sparenza,informazioni su eventuali piani di concentrazione, più scelta e libertà ai consumatori e a utenti azien- dali. Sei mesi per adempiere, poi possibili sanzioni dal 10% del fatturato. - (PRIMAPRESS)