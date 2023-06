Quantum Computing Academy: al polo universitario di San Giovanni, la cerimonia di chiusura della 1^ edizione

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si svolgerà a Napoli, domani 9 giugno dalle ore 10, presso il polo scientifico di San Giovanni a Teduccio dell’università Federico II, la cerimonia di chiusura dell’anno accademico “Quantum Computing Academy” d’Italia, nata dalla partnership del CeSMA (il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati della Federico II) e del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini" dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con QuantumNet (startup di NetCom Group) ed il patrocinio della Regione Campania. Sarà l’occasione per tracciare un primo bilancio di questa esperienza unica nel suo genere in Italia e che in questa prima edizione ha formato gratuitamente 12 studenti, sulle innovative tematiche del Quantum Computing. Il percorso formativo, si è diviso nel corso dell’anno tra lezioni, tenute da docenti esperti del settore, e project work, svolti in collaborazione con le aziende private partner che supportano l’iniziativa: Leonardo, Accenture, NetCom Group e Quantware. Presenti all’evento inaugurale, oltre gli studenti e ai rappresentanti delle aziende partner dell’Academy e dell’Università Federico II di Napoli, anche le istituzioni ed in particolare Valeria Fascione, assessora alla ricerca, innovazione e start up della Regione Campania. - (PRIMAPRESS)