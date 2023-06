Premio Play 2023: a Roma la sfida dei videomaker digitali nell’hub di Technotown

(PRIMAPRESS) - ROMA -Dal 13 al 18 giugno prossimo Technotown - hub della scienza creativa di Roma Capitale, all’interno della sua Casa del Podcast, ospiterà la IV edizione del Premio PLAY 2023, il primo evento capitolino dedicato al mondo dei web creator che premia i migliori videodigitali per il loro impatto culturale e sociale, realizzati in modo creativo e innovativo. L’evento, con la direzione artistica di Giacomo Sisca, e il supporto di ASSIPOD.org - Associazione Italiana Podcasting e di Zètema Progetto Cultura, vuole sottolineare il legame culturale tra l’arte cinematografica e audiovisiva, così come l’abbiamo conosciuta finora, e le nuove forme espressive utilizzate dai creativi digitali. Il Premio PLAY è dedicato a filmmaker, web creator, editori, piattaforme,brand e appassionati di video digitali. Potranno partecipare all’iniziativa sia coloro che già producono e lavorano con i video digitali, sia chi si avvicina per la prima volta a questo mondo e vuole conoscerlo di più. I primi quattro giorni del Festival, dal 13 al 16 giugno, dalle ore 10 alle 19.00, saranno dedicati alla formazione e all’approfondimento. Ogni giorno verrà affrontato uno dei temi caldi nel mondo della creazione di video digitali: creatività e contenuti, produzione e montaggio video, distribuzione e marketing, monetizzazione e pubblicità, branded video. Le mattine, dalle 10.00 alle 13.00, verranno inoltre offerte alle scuole diversi laboratori che porteranno a ripercorrere le tecniche e le esperienze del mondo della produzione video. Dai primi esperimenti di pre-cinema alla direzione della fotografia fino a sperimentare insieme le tecniche di sound design. Inoltre si proverà a sperimentare insieme come la fabbricazione digitale possa essere applicata alla diffusione di un brand. Gli speaker che calcheranno il palco del Premio PLAY offriranno un punto di osservazione privilegiato sul mondo del videomaking e dei contenuti video digitali in Italia. Sabato 17 giugno, poi, a partire dalle ore 15.00, verranno proclamati ivincitori del Premio PLAY. La consegna dei premi verrà trasmessa anche in streaming su premioplay.it. - (PRIMAPRESS)