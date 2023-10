Nobel chimica: ecco la nuova frontiera delle nanotecnologie basate sulla fisica quantistica

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - Il Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato a Moungi Bawendi del Mit, Louis Brus della Columbia University e Alexei Ekimov (Nanochrystals Technology Usa). La motivazione: la scoperta dei quantum dots (punti quantici) ha posto le basi per tecnologie che spaziano dalle comunicazioni all'ottica, dai computer superveloci alla diagnosi per immagini in biotecnologia.

Ma che cosa c'è alla base di questa scoperta? I fisici quantistici hanno scoperto che all'interno del nucleo dell'atomo esiste – appunto – un universo ancora misconosciuto, a cui è stato dato il nome di Spazio Quantico (o Mondo Quantico). Una delle scoperte più affascinanti è stata che in questo Spazio Quantico opera la “Legge di non località”. E che cosa significa? Che due particelle di energia, pur essendo distanti a migliaia di chilometri tra loro, comunicano. E lo fanno nello stesso momento, in perfetta coscienza. Ma la scoperta ancor più affascinante è stata che le due particelle erano in realtà la stessa particella (una) simultaneamente presente in luoghi differenti! Ciò lascerebbe intendere che l’umanità è fondamentalmente uno, uniti nell’Unico Campo Cosciente e che le “distanze locali” sono solo un’illusione, in quanto la materia non è altro che Pura Coscienza-Energia (Intelligenza) condensata in forme differenti (locali). - (PRIMAPRESS)