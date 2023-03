Modificare il DNA con l’epigenetica per le terapie contro il cancro. Uno studio del Laboratorio molecolare di Uniurbino

(PRIMAPRESS) - FANO - La Fondazione Pirozzi di Fano ha presentato presso l’Aula Magna dell’Università di Urbino i risultati di una la ricerca del Laboratorio di Patologia Molecolare dell’Università che studia i meccanismi epigenetici, cioè tutti quei meccanismi che sono normalmente deputati al controllo della funzione del nostro DNA, del nostro genoma, e che nel cancro subiscono delle alterazioni che chiamiamo modificazioni epigenetiche. Le epimutazioni sono per natura reversibili e quindi molto interessanti per lo studio di terapie.

L’altra parte della ricerca è diretta alla sintesi di molecole che possono avere un ruolo biologico nella speranza che possano diventare potenziali farmaci futuri. Si tratta di una ricerca su modelli cellulari in vitro che potranno poi essere testati su modelli cellulari più complessi fino ad arrivare, se i dati la supporteranno, alla sperimentazione in vivo. In particolare è stata identificata una molecola in grado di modificare l’epigenetica di cellule leucemiche ed indurre risposte antitumorali.

