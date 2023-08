Mobilità intelligente: la visione della coreana LG allo IAA Mobility di Monaco

(PRIMAPRESS) - SEOUL – Come sarà la mobilità del futuro e le nuove tecnologie che la caratterizzeranno? Lo IAA Mobility 2023 di Monaco, in Germania, affronterà questi temi che rappresentano una delle sfide più impegnative di questa parte di decennio. Tra i player impegnati in questa rivoluzione della mobilità singola e collettiva, c'è LG Electronics che il 4 settembre alle 8.30 (CEST) sul Main Stage (Hall A1) del centro espositivo Messe München, presenterà la propria visione di Life's Good “in strada".

Sarà il CEO di LG, William Cho, ad Introdurre le politiche in atto sull'esperienza di guida dei veicoli del futuro. Le tendenze dei veicoli stanno accelerando verso un punto di flessione a causa della rapida e continua evoluzione della tecnologia di guida autonoma. Si tratta di un cambiamento significativo che porterà a una revisione completa dell'architettura software del veicolo. In passato, l'attenzione si concentrava principalmente sull'integrazione intra-dominio, dove venivano integrati diversi sistemi all'interno di un dominio specifico, come infotainment, ADAS, connettività e powertrain. Tuttavia, nell'era degli SDV, si assiste ad uno spostamento verso l'integrazione tra domini. Ciò significa che vari ambiti devono essere perfettamente integrati per abilitare le funzionalità richieste per la guida autonoma.