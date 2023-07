Intelligenza artificiale: arriva in Italia Bard, il software di Google ma potrebbe fare “affermazioni imprecise”

(PRIMAPRESS) - ROMA - È in arrivo anche in Italia Bard, il software di Intelligenza Artificiale elaborato da Google. Lanciato in versione beta a marzo, il software è disponibile in oltre 40 lingue italiano compreso ma Google- già anticipa "potrebbe in alcune occasioni fare affermazioni imprecise", proprio perché ancora in fase sperimentale. Forse anche come conseguenza allostop di un mese imposto a ChatGpt dai Garanti nel marzo scorso, Google assicura: "Già prese misure per aiutare le persone a gestire responsabilmente le informazioni" - (PRIMAPRESS)