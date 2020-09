Tlc: ZTE promuove l’Architettura Integrata di Sicurezza Internet 5G+

(PRIMAPRESS) - ROMA – Come supporto chiave della Quarta Rivoluzione Industriale, l’Industria Internet ha creato una nuova ondata di trasformazione industriale in tutto il mondo. Stanno emergendo un gran numero di applicazioni di servizi e modelli di business innovativi. La maggiore larghezza di banda, la minore latenza e i requisiti di connessione più onnipresenti accelereranno il ritmo della costruzione della rete 5G e dell’uso commerciale. Il “4G cambia la vita, il 5G cambia la società!” Sia il 5G che l’Industria Internet sono i contenuti della costruzione di nuove infrastrutture. L’integrazione e lo sviluppo sono di grande importanza per accelerare la trasformazione e l’aggiornamento delle industrie tradizionali, per raggiungere l’empowerment digitale 5G e per facilitare lo sviluppo economico. Tuttavia, il 5G porta nuovi valori e nuove opportunità per l’industria Internet e porta nuove minacce e sfide alla sicurezza per l’industria Internet. Pertanto, nella nuova situazione di integrazione e sviluppo dell’Internet 5G e dell’industria, come costruire un sistema Internet industriale sicuro e affidabile, è il problema principale da risolvere nell’integrazione e nello sviluppo dell’Internet 5G e dell’industria. Al 28° GTI Workshop 5G Enterprise Network Solutions Forum (5G ENS), il Dr. Teng Zhimeng, Ingegnere Capo del Dipartimento Prodotti Cybersecurity di ZTE, ha recentemente tenuto un discorso dal titolo “5G+ Industry Internet End-To-End Security Solution”, presentando i risultati della ricerca e le pratiche tecniche di ZTE nel campo della sicurezza di Internet 5G Industry.



Architettura integrata per la sicurezza Internet 5G+ Industry Security

La profonda integrazione delle nuove tecnologie, architetture e servizi 5G con l’industria Internet influenzerà pienamente l’evoluzione dell’architettura Internet dell’industria. Sarà integrata con il 5G a più livelli come terminali, reti, dati, applicazioni, gestione e controllo. Riflette le nuove caratteristiche dell’era 5G. Le riforme dei sistemi di rete e delle piattaforme porteranno inevitabilmente a nuovi requisiti di sicurezza e si dovranno affrontare sfide più ardue. Con una ricerca approfondita nel campo del 5G e una profonda comprensione dei requisiti di Internet dell’industria, ZTE ha proposto una soluzione integrata di sicurezza Internet 5G+ Industry per aiutare le imprese a costruire un Internet di nuova generazione con capacità di sicurezza intrinseca di auto-adattamento, indipendente e in grado di crescere autonomamente.

ZTE ritiene che le applicazioni di servizio e i modelli di business innovativi promuoveranno notevolmente il rapido sviluppo del 5G Industry Internet, portando al contempo enormi rischi per la sicurezza della rete nei settori verticali. Pertanto, viene raccomandato di costruire un’architettura di sicurezza di rete integrata per affrontare talisfide. L’architettura integrata comprende “quattro sistemi e un nucleo centrale”. I “quattro sistemi” si riferiscono al sistema tecnologico di sicurezza, al sistema di gestione della sicurezza, al sistema operativo di sicurezza e al sistema di cooperazione ecologica di sicurezza. Con Il “nucleo centrale” si riferisce al centro di funzionamento, gestione e manutenzione della sicurezza. La tecnologia di sicurezza, il sistema di gestione della sicurezza e il centro operativo di sicurezza lavorano insieme per costruire il meccanismo di sicurezza interna del settore Internet. Il sistema esterno di cooperazione ecologica fornisce il supporto tecnico per la governance della sicurezza del prodotto, servizi di sicurezza della rete, le informazioni sulla sicurezza della rete, le informazioni sulle minacce alla sicurezza della rete, gli standard di sicurezza della rete e le migliori pratiche nel settore. Secondo il Dr. Teng Zhimeng, Industry Internet è un sistema complicato che coinvolge molte tecnologie e partner. Le imprese devono prendere in considerazione sia l’interno che l’esterno e costruire un’architettura di sistema unificata basata sul modello PDR per affrontare le più severe sfide della sicurezza informatica. Solo la combinazione di meccanismi interni ed ecologia esterna può realizzare efficacemente un’architettura di sicurezza unificata. Questa architettura combina le capacità di sicurezza della rete 5G e lo sviluppo personalizzato delle capacità di sicurezza Internet 5G+ Industry Internet, supporta l’accesso di utenti fidati, la sicurezza dei dati end-to-end, la pianificazione delle risorse on-demand, il rilevamento di minacce sconosciute e soluzioni di risposta autoadattabili alla sicurezza in un ambiente aperto, per soddisfare i requisiti di sicurezza Internet di tutti gli scenari Industry.



Lavorare insieme per un nuovo futuro di Internet 5G Industry

Nel 2020, l'uso commerciale globale del 5G entrerà in un percorso accelerato. Il progetto Cinese per la costruzione di nuove infrastrutture entrerà in una nuova fase di sviluppo, compreso lo sviluppo l'Internet dell'industria e la trasformazione digitale 5G. ZTE spera di collaborare con i partner per aiutare i clienti a costruire sistemi di sicurezza Internet 5G Industry Internet basati su un'architettura integrata, allo stesso tempo, affidandosi al laboratorio di sicurezza Internet 5G Industry di ZTE, ha accelerato la ricerca tecnica, la verifica dei programmi, la trasformazione dei risultati delle nuove tecnologie di sicurezza Internet Industry, ha adottato nuovi modelli e nuovi formati di business, tra cui la sicurezza di integrazione IT/OT, ha applicato la sicurezza personalizzata 5G basata su scenari, ha utilizzato la gestione delle identità basata su zero fiducia e il controllo degli accessi. Aiuterà i partner e le imprese a realizzare una trasformazione digitale 5G integrata e innovativa e a promuovere lo sviluppo sicuro dell'industria Internet 5G Industry.