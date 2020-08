TikTok, il social cinese in trattativa con Microsoft aprirà una "data centre" in Irlanda

(PRIMAPRESS) - IRLANDA - Dopo i big dell’informatica ecco che anche l’app cinese TikTok intende aprire un "data centre" in Irlanda -il primo in Europa- per raccogliere i dati dei suoi utenti europei, con un investimento di 500 milioni di dollari. Lo riferisce la Bbc, spiegando che finora i video, messaggi e altri dati degli utenti vengono archiviati negli Stati Uniti, con una copia in backup a Singapore. L'annuncio arriva poco dopo la minaccia del presidente Trump di bandire TikTok dagli Usa se entro il 15 settembre la proprietà cinese non vende l'app a una società americana. Accordo di vendita che sarebbe stato gia raggiunto con Microsoft e che dovrebbe essere perfezionato entro il 15 settembre. - (PRIMAPRESS)