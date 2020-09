Tecnologia 5G: da Palazzo Chigi via libera a reti e ricerca solo Made in Europe per la "sicurezza nazionale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Comunicazione 5G in Italia? Si ma con tecnologie made in Europe. E’ quanto emerge da una riunione tenutasi in tarda serata di ieri a Palazzo Chigi. Durante il vertice di governo si è "condiviso la piena consapevolezza dei potenziali rischi connessi alle nuove tecnologie e della necessità di adottare sempre nuove iniziative che rafforzino il livello di protezione, avendo come primario criterio di riferimento la tutela della sicurezza nazionale". Lo affermano alcune fonti di Palazzo Chigi dopo la riunione. Il governo inoltre ritiene "prioritario perseguire una strategia di indipendenza tecnologica nell'ambito dell'Unione europea”. - (PRIMAPRESS)