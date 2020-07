Swarovski Optik presenta il rivoluzionario binocolo NL Pure: un'esperienza immersiva a 71° per entrare in scena

(PRIMAPRESS) - ABSAM (AUSTRIA) - Il concetto che Carina Schiestl-Swarovski, il Presidente dell’executive board di Swarovski Optik - l’azienda austriaca leader nel settore delle ottiche di precisione - aveva trasferito ai progettisti del nuovo binocolo NL Pure, è stato quello di realizzare un prodotto che desse la sensazione di ritrovarsi in una esperienza immersiva in cui l’osservatore è proiettato nella scena osservata. Un risultato raggiunto che fa del NL Pure un piccolo capolavoro di tecnologia. Grazie all’ampio e rivoluzionario campo visivo (fino a 71°) di questo binocolo SWAROVSKI OPTIK e ai bordi appena percettibili, l’osservazione restituisce l’emozione di essere “in scena”. Questo binocolo di prima classe combina un design innovativo a un campo visivo ampissimo e rivoluzionario: il nuovo NL Pure di SWAROVSKI OPTIK porta l’osservazione della natura a un livello superiore. Tutto ciò è possibile grazie a un sofisticato sistema ottico integrato in una meccanica incredibilmente compatta e precisa ma anche di un particolare rivestimento delle lenti che aiuta a distinguere anche le minime sfumature di colore. Materiali pregiati e lavorazione di alta qualità fanno sì che questo binocolo resista alla prova del tempo. Anche gli accessori dell’NL Pure sono pensati in chiave sostenibile. La borsa, il set di pulizia e il packaging di nuova generazione sono realizzati esclusivamente con tessuti riciclati e materiali naturali. Dal 1° settembre 2020, i modelli 8x42, 10x42 e 12x42 dell’NL Pure saranno disponibili presso i rivenditori selezionati e online sul sito swarovskioptik.com. L’ottica incredibilmente compatta si inserisce in un corpo caratterizzato da un’ergonomia che si adatta in modo naturale alla mano di chi lo impugna favorendo anche l’osservazione con tempi lunghi. Un accessorio come il supporto frontale rende l’uso di questo binocolo uno strumento per i birdwatcher. Un capitolo a parte merita il concetto di sostenibilità trasferito in questa produzione dall’azienda. La custodia multifunzionale è realizzata al 100% in rPET riciclato. Viene fornito di serie anche un nuovissimo kit detergente con spazzola per la pulizia del corpo del binocolo. Il kit comprende una spazzola di legno e un detergente biodegradabile, privo di coloranti e profumazioni, senza olio di palma e a base di olio di cocco, olio d’oliva e burro di karité. Ogni confezione contribuisce ai progetti ClimatePartner. Inoltre, le dimensioni sono state ridotte al fine di risparmiare risorse e di ridurre le emissioni di carbonio durante il trasporto. - (PRIMAPRESS)