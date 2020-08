Rete Unica: Gualtieri e Patuanelli cercano di sedare il malcontento di Vodafone, Wind e Sky Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La rete unica delle telecomunicazioni ha sollevato un vespaio e messo in allarme i player del settore, tanto che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno dovuto incontrare (in teleconferenza) gli amministratori delegati di Vodafone Aldo Bisio, WindTre Jeffrey Hedberg, e Sky Italia Maximo Ibarra, sul tema della Rete Unica che sta agitando il mondo delle tlc italiano.

I tre ad nelle scorse settimane avevano inviato una lettera ai due ministri esprimendo i loro dubbi sul progetto, a partire dalle problematiche regolamentari. Alla loro posizione ha fatto da contraltare una missiva inviata da Alberto Calcagno, ad di FastWeb, e Renato Soru, ad di Tiscali, in cui i due manager hanno chiesto una convocazione per spiegare i motivi che hanno portato le loro telco a sostenere il progetto FiberCop di Tim. - (PRIMAPRESS)