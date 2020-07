Rete 5G: Telecom Italia esclude Huawei per la fornitura di apparecchiature. Entrano Cisco, Nokia e Microsoft

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’isolamento di Huawei iniziato negli Usa ora tocca anche l’Italia con Telecom che esclude il colosso cinese di telefonia dalla gara per la fornitura di apparecchiature 5G per la sua rete che si appresta a costruire in Italia e in Brasile. Tra i fornitori invitati ci sarebbero, invece Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks, società recentemente acquistata da Microsoft. - (PRIMAPRESS)