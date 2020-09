Oracle batte Microsoft nella gara per l'acquisizione di Tik Tok negli Stati Uniti. Ora si attende l'Ok della Casa Bianca

(PRIMAPRESS) - USA - Oracle ha battuto Microsoft e vinto la gara per aggiudicarsi le attività della app cinese TikTok negli Stati Uniti. E' quanto riporta il Wall Street Journal, che cita una fonte vicina al dossier. Oracle è pronta ad annunciare TikTok come partner tecnologico fidato, ma probabilmente l'accordo non sarà strutturato come una vendita completa. Ora l'intesa deve essere approvata dalla Casa Bianca e dalla commissione per gli investimenti stranieri in Usa. - (PRIMAPRESS)