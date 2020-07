Le reti del 5G blindate dal Decreto Semplificazioni. I sindaci non potranno fissare limiti ai campi magnetici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 5G s’adda fare. E i sindaci che non digeriscono la nuova tecnologia e la rete che la dovrà supportare, dovranno adeguarsi. A ricordarlo è il dipartimento dell’Innovazione che cita l’art.38 del Decreto Semplificazioni. In sostanza l’obiettivo è raggiungere uno standard digitale del paese ed il 5G darà una mano. Cosicché i Sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di reti di comunicazione di qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione ai campi elettrici magnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato”. Limiti passati piuttosto inosservati anche dai grillini. - (PRIMAPRESS)