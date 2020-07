La start-up Herbolea Biotech cede in licensing a KD Pharma la tecnologia per l'estrazione del fitocomplesso della cannabis

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Herbolea Biotech srl, la start-up italiana in grado di estrarre il fitocomplesso della cannabis con un procedimento a secco, ha concluso un accordo di Licensing Agreement con KD Pharma per l'utilizzo della tecnologia di estrazione Bio-Herbolysis™ di Herbolea in Europa.

Bio-Herbolysis™ è una tecnologia scalabile, priva di solventi e rispettosa dell'ambiente, in grado di estrarre il fitocomplesso completo della cannabis partendo da materiale umido o secco, ottenendo un'efficienza di estrazione superiore al 90%, pur conservando le forme acide originali e il profilo terpenico.

L’accordo di licensing è stato curato dallo Studio Nunziante Magrone. - (PRIMAPRESS)