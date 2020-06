E' divorzio tra Apple ed Intel. Il nuovo processore per la "mela" si chiamerà Silicon e sarà prodotto in casa

(PRIMAPRESS) - USA - E’ divorzio, dopo molti anni insieme, tra Apple e Intel. Ad annunciarlo è il Ceo della mela morsicata, Tim Cook che informa sul cambiamento epocale che avverrà per la realizzazione dei Mac. Il loro processore non sarà più prodotto dalla multinazionale statunitense ma rigorosamente realizzato in casa. Si chiamerà Silicon e promette di essere più potente di quello attuale, ma soprattutto consentirà maggiore fluidità tra i dispositivi e i sistemi operativi della Mela, con le stesse app in grado di girare su laptop, pc e iPhone.

Come ogni separazione ha, però, dei tempi di gestione e quindi il divorzio avverrà solo alla fine del 2020 che servirà ad innovare l’intera gamma di prodotti Apple.

Alla notizia le azioni di Apple, sono cresciute del 2,5%. - (PRIMAPRESS)