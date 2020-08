Digitale: nasce un fondo di Tim Spa e Tim Ventures a sostegno di progetti di telecomunicazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Costituito da Tim un fondo di 120-150 milioni di euro per imprese attive nel digitale. L’operazione è stata seguita da CMS, tra i primi dieci Studi legali internazionali, che ha assistito Tim Spa e la sua controllata Tim Ventures nella definizione di un accordo con United Ventures SGR, gestore indipendente di venture capital specializzato in investimenti nelle tecnologie digitali. L’accordo prevede la costituzione di un fondo UV T-Growth di 120-150 milioni circa a sostegno di investimenti - per un importo minimo di 10 milioni per target - in imprese attive nel digitale e nelle telecomunicazioni. Grazie all’accordo, Tim Ventures rafforzerà la propria attività nel Venture Capital indirizzata allo sviluppo di progetti tecnologici innovativi in Italia e all’estero con particolare focus sulla tecnologia 5G. CMS ha fornito assistenza a Tim Spa e Tim Ventures con un team composto dal Partner Avv. Massimo Trentino e dalla Junior Associate Elena Cozzupoli. United Ventures SGR è stata assistita dall’Avv. Giovanni Meschia di K&L Gates in qualità di advisor legale. - (PRIMAPRESS)