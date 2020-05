5G: la GB rilascia certificato a Zte per la sicurezza e la privacy

Il certificato ricevuto da Zte

(PRIMAPRESS) - SHENZHEN, Cina - ZTE Corporation uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha annunciato oggi di aver ricevuto il certificato ISO/IEC 27701:2019, che copre la fornitura di servizi di R&S e manutenzione delle soluzioni 5G NR e UME, dal British Standards Institution (BSI). Il certificato riconosce il sistema di conformità alla protezione dei dati di ZTE e dimostra pienamente che i servizi 5G di ZTE sono in stretta conformità con gli standard internazionali di sicurezza delle informazioni. Attraverso due fasi di audit e di valutazione completa, il processo di protezione della privacy di ZTE, che comprende la R&S e la manutenzione dei prodotti 5G, è stato approvato da BSI. Concentrandosi sugli scenari fondamentali di protezione della privacy, ZTE si è impegnata a costruire un sistema di protezione della privacy e di conformità end-to-end, a ciclo chiuso e orientato ai processi. Il concetto di protezione della privacy è stato integrato nel processo di sviluppo del prodotto, che costituisce il nucleo della competitività di ZTE. ISO/IEC 27701:2019, rilasciato congiuntamente dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) e dalla Commissione Elettronica Internazionale (IEO), è l'autorevole certificato del sistema di gestione delle informazioni sulla privacy del settore. Il suo scopo è quello di aiutare le organizzazioni a proteggere ed elaborare le informazioni personali in conformità, dimostrando al contempo la conformità alle leggi sulla protezione dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che è considerato il più rigoroso regolamento sulla protezione della privacy della storia. Andando avanti, ZTE continuerà a fornire agli utenti finali prodotti e soluzioni 5G più sicuri, affidabili e conformi e a costruire reti 5G di standard superiore in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)