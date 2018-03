ZTE tra le prime 3 aziende mondiali per numero di domande di brevetto PCT

(PRIMAPRESS) - ROMA - Grande risultato per ZTE, che conquista il 2° posto nel mondo con 2965 documenti presentati in materia di Brevetti "PCT", secondo l'ultima tabella annuale dei richiedenti di brevetti dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale nel 2017.



Per l'ottavo anno consecutivo, ZTE è l’unica società cinese che viene inserita nella lista tra le migliori 3 aziende e che si posiziona tra le prime 3 realtà a livello mondiale per la presentazione del maggior numero di brevetti.ZTE ha contribuito alle innovazioni indipendenti delle tecnologie principali e al rafforzamento degli investimenti in ricerca e sviluppo. Nel 2017, la spesa in ricerca e sviluppo di ZTE è aumentata a 12,96 miliardi di RMB, coprendo l'11,9% delle entrate. Al 31 dicembre 2017, a livello mondiale, ZTE aveva depositato domande per oltre 69.000 brevetti, delle quali oltre 30.000 sono state approvate, comprese circa 1.700 domande di brevetto relative al 5G.Nel frattempo, ZTE ha intensificato la sua innovazione sui brevetti nei settori emergenti. Secondo il Rapporto di Analisi dei Brevetti e di Valutazione di Qualità del Portfolio Brevetti dell’Industria dei Microchip rilasciato dalla QUESTEL, ZTE è leader nel settore dei brevetti IC cinesi come società cinese con la maggior parte di brevetti chipset.In linea con la Strategia al 2020, ZTE si sta concentrando sulle soluzioni end-to-end 5G e sta intensificando gli investimenti in ricerca e sviluppo nei principali prodotti 5G per migliorare la competitività di prodotto. La società intende impegnarsi proattivamente nei settori emergenti, integrando l'intera catena di prodotti di connettività, carrier, servizi e dispositivi mobili in modo da guidare le tecnologie 5G, la commercializzazione e le economie di scala. - (PRIMAPRESS)