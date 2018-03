Workshop sui sistemi di test HIL nel quartier generale di NetCom Group

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La settimana scorsa si è svolto nella sede napoletana di NetCom Group, in aula formazione, un interessante workshop sulla configurazione Hardware/Software di sistemi di test HIL (Hardware In the Loop) orientati ad applicazioni Real-Time. La National Instruments, di cui NetCom Group è Alliance partner ufficiale, ha tenuto con un proprio responsabile un seminario su un'applicazione pratica in ambito automotive, settore strategico di NetCom, impiegando i sistemi HW/SW da loro forniti. - (PRIMAPRESS)