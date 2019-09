Tlc: ZTE lancia il suo primo 4K Hybrid STB

(PRIMAPRESS) - Shenzhen, Cina - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante fornitore internazionale di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, lancerà il suo set-top-box 4K Hybrid a IBC 2019 ad Amsterdam.



Questo STB, supportato dalla soluzione chipset leader del settore, presenta l'architettura quad-core ARM Cortex-A53 e può garantire un'esperienza utente ottimale. Con il DRM super-sicuro integrato, fornisce ai contenuti dei clienti livelli di sicurezza altamente affidabili.



Adattando i layout multi-ecosistema e dinamici, e i nuovissimi modelli di Operator tier Launcher e EPG per gli utenti, questo STB può benissimo soddisfare le richieste degli operatori per quanto riguarda la gestione dei contenuti. Inoltre, il sistema operativo multi-ecologico mainstream integrato consente una rapida aggregazione dei dati attraverso la collaborazione con Google (e i suoi partner) e i fornitori di servizi. In questo modo, questo STB può ottimizzare in modo significativo l'esperienza dell'utente, migliorando al contempo la capacità di profitto degli operatori.



Con l'impegno di accelerare la distribuzione di questo nuovo prodotto, entro la fine del 2019, ZTE prevede il via all'uso commerciale da parte degli operatori, nella speranza di aiutarli nella realizzazione di un efficace trasformazione dei servizi televisivi.



Ad oggi, ZTE ha implementato più di 120 siti commerciali in tutto il mondo. Secondo il rapporto market share globale "2018Q3 set top box intelligence service" rilasciato dalla rinomata società di consulenza IHS Markit nel febbraio 2019, ZTE mantiene la sua posizione di leader del settore nel mercato STB, al secondo posto in termini di spedizioni IP STB e al primo in termini di spedizioni OTT STB nel mondo. In qualità di fornitore leader mondiale di prodotti STB, ZTE si è impegnata a creare terminali multimediali domestici di alta qualità e a costruire un futuro migliore per le case intelligenti. - (PRIMAPRESS)