Tlc, 5G: AGI “Conte ha incontrato i vertici Zte in Cina“

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel corso della sua missione a Pechino, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto un colloquio con i vertici di ZTE, guidati dal presidente e direttore esecutivo mondiale, Zixue Li. Lo riporta oggi in esclusiva l’AGI, che fa sapere che l’oggetto dell'incontro e' stato il tema della sicurezza delle reti, e del 5G in particolare. Conte durante l'incontro ha chiesto alla societa', che opera in Italia, livelli di sicurezza elevati e massima trasparenza. A Pechino Conte aveva incontrato anche il fondatore e presidente di Huawei Ren Zhengfei. ZTE conta in Italia circa 600 dipendenti, sta sperimentando il 5G sull'asse Prato-L'Aquila e sta per inaugurare a Roma il primo Centro sulla sicurezza cibernetica in Italia. - (PRIMAPRESS)