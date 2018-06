Tecnologia italiana per la realtà aumentata dei visori di Microsoft Usa

(PRIMAPRESS) - TORINO - L’agenzia digitale torinese Wedoo diventa partner ufficiale di Microsoft USA per lo sviluppo di soluzioni per la Realtà Aumentata. Obiettivo della collaborazione sarà quello di sviluppare nuovi sistemi di applicazione per gli Hololens, i visori di ultima generazione progettati e realizzati dal colosso di Redmond.Francesco Bevione, CEO Wedoo per il Nord America, ha presentato alcune possibilità di applicazione della Realtà Aumentata nel corso dell’Open House Event di Microsoft organizzato pochi giorni fa a Detroit, evidenziando come questa tecnologia possa in potenza trovare infiniti campi di applicazione sia nel B2B sia nel B2C, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone e, in ambito commerciale, l’esperienza di acquisto del cliente. Per l’occasione è stato presentato un modello in scala 1:1 di una vettura interamente personalizzabile dall’utente in tempo reale e analizzabile in ogni sua parte, incluso il motore. Si tratta ovviamente solo di un esempio di come questa tecnologia - che risponde sia ai comandi gestuali sia vocali - possa, debitamente applicata, non solo permettere ad un eventuale acquirente di vedere nel dettaglio come potrà essere la sua vettura, ma anche ad un meccanico di essere guidato in una riparazione complessa da specialisti situati dall’altra parte del globo. - (PRIMAPRESS)