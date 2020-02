Stunt WP, uno stivaletto per i gentleman driver che amano viaggiare. Il nuovo modello della trevigiana Eleveit

(PRIMAPRESS) - TREVISO - Dalle calzature tecniche per le due ruote a quelle pensate per i gentleman driver del mondo touring, Eleveit, l’azienda di Montebelluna, arriva sul mercato dei motori con uno stivaletto che strizza l’occhio agli appassionati delle auto sportive o quelle d’epoca. Si chiama Stunt WP ed è prodotto in due versioni, una nera con inserti grigi e l’altra rossa e nera. Il materiale è hi-tech perché utilizza una nuova microfibra con inserti in microiniezione e maggiori prese d’aria. Il risultato è uno stivaletto fatto per viaggiare anche diverse ore, infatti, la parte di appoggio del tallone sul pianale della vettura, è particolarmente rinforzato. Lacci e velcro di rapida apertura consentono di sfilare la scarpa più velocemente. - (PRIMAPRESS)