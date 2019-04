Spagna: Orange effettua con la tecnologia di Zte la prima trasmissione completa in 5G

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' sempre più vicino il giorno del lancio definitivo, anche commerciale della banda 5G in Europa ed ovviamente in Italia. E questo grazie ad aziende come la multinazionale cinese Zte che in molti Paesi europei sta sviluppando la rete 5G per diverse compagnie telefoniche. Non a caso pochi giorni fa l’operatore francese Orange ha effettuato in Spagna (a Valencia, in particolare) la prima chiamata in 5G e realizzato la prima trasmissione completa di dati su una rete mobile internet di ultima generazione, guarda caso proprio grazie alla tecnologia cinese Zte. Si tratta, in Spagna, della prima chiamata effettuata con tecnologia Zte, le chiamate 5G precedenti effettuate sempre nel paese iberico sono state realizzate utilizzando l’architettura non autonoma (NSA), che utilizza l’infrastruttura di rete 4G esistente per supportare reti 5G. Nell'ultimo caso invece la telefonata è stata effettuata in modalità stand alone completa: la rete 5G è stata costruita in modo indipendente dai sistemi attuali, consentendo di sperimentare e quindi migliorare la rete di ultima generazione. Come detto anche in Italia la trasmissione 5G è ormai realtà. L'anno scorso è stata avviata anche l’asta delle frequenze, per assegnare le licenze agli operatori mobili. Nel 2022 dovrebbero essere attivate le reti a 700 MHz, dando avvio all’uso commerciale del 5G. ZTE, in collaborazione con Wind Tre e Open Fiber, ha realizzato la prima rete europea 5G “pre-commerciale” nell'ottobre 2017, compiendo un importante passo avanti per lo sviluppo commerciale 5G in Europa. La dimostrazione ha adottato il sistema mobile 5G a bassa larghezza di banda e 5G a bassa latenza destinato al commercio, rendendo possibile lo streaming live UAV HD e 360 Panorama VR simultaneamente. - (PRIMAPRESS)