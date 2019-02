Software per la fattura elettronica: a chi serve e quanto costa

(PRIMAPRESS) - ROMA - All’inizio del 2019 in Italia è entrato in vigoreper diverse aziende e professionisti. Già dal 2015 esisteva l’obbligo della fattura elettronica per chi era coinvolto in attività con la Pubblica Amministrazione. Oggi per poter far fronte a questo obbligo è praticamente necessario avere a disposizione un buon software fattura elettronica . Questo sia per la compilazione del documento, sia per la sua gestione, senza bisogno di costante aiuto da parte di consulenti o collaboratori esterni.Oggi la maggior parte di, di qualsiasi genere, devono utilizzare le fatture elettroniche. Si tratta di documenti in uno specifico formato che sostituiscono le vecchie fatture, inviate tramite posta o prodotte in un formato a piacere, dai documenti di testo fino ai classici PDF. La fattura elettronica è un documento che deve essere inviato tramite un apposito sistema di interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate. Perdi questo genere è importante avere a disposizione un software per la fattura elettronica, che aiuta l’addetto in vari modi, a partire dalla compilazione stessa del documento, che si può subito verificare e controllare prima dell’invio al sistema di interscambio.Le fatture elettroniche devono essere create utilizzando, in grado di collegare la fattura all’anagrafe tributario, di inviare i documenti al Servizio di Interscambio, di conservare nel tempo le fatture emesse e inviate, così come quelle ricevute. Oggi questo tipo di software è facile da reperire e da utilizzare e consente di approfittare di tutti i vantaggi correlati alla fatturazione elettronica, senza dover spendere in modo eccessivo per la gestione di questo tipo di documentazione da parte di collaboratori esterni all’azienda. Grazie ai software più evoluti è possibile tenere, evitando piccoli errori che possono causare eccessive perdite di tempo.Questo tipo di software consente di attivare nel medesimo ambiente alcune specifiche attività. Si tratta infatti di software che sono in grado di precompilare le fatture, immettendo ad esempiodella fattura. Inoltre consentono di inviare la fattura al sistema di interscambio, attivando il reinvio in caso di iniziale insuccesso del procedimento. Sono oggi disponibili anche software che sono posti sul cloud; in pratica non serve installarli su ogni singolo computer aziendale, perché vi si può accedere da qualsiasi postazione che sia connessa a Internet, in modo automatico. Avendo a disposizione le credenziali di accesso si può compilare e inviare una fattura in pochissimi secondi. Oltre a questo il software si occupa anche di mantenere l’archivio dei documenti già utilizzati, che come tutti ben sanno devono essere conservati per ben 10 anni. Oggi non è più necessarioe conservarle in un archivio fisico; si può tranquillamente conservare esclusivamente una versione digitale, cosa che semplifica ampiamente questo tipo di adempimento, soprattutto se lo si effettua sul cloud. - (PRIMAPRESS)