‘Smart’ PA: aggiornamenti gare in tempo reale grazie alla App di Consip

(PRIMAPRESS) - ROMA – Un canale di comunicazione moderno ed agile per informare in tempo reale, – attraverso smartphone, tablet e altri dispositivi portatili – su bandi di gara, iniziative e progetti: è questo l’obiettivo della App Consip, disponibile gratuitamente sugli store Android e Ios.

L’App Consip, sviluppata con i più moderni standard tecnologici e di sicurezza, è suddivisa in tre sezioni interattive:

• Bandi di gara. Contiene le informazioni e gli aggiornamenti sulle procedure di gara in corso.

• Notizie e comunicati. Riporta notizie su attività aziendali e approfondimenti su temi specifici.

• Cruscotto gare. Rende disponibili reportistica e indicatori sulle gare.

Tra le funzionalità, con logica “push”, vi è quella di seguire le gare di proprio interesse, di visualizzarne le principali scadenze, annotandole nel calendario integrato nell’App, di essere informati sugli aggiornamenti collegati. Il motore di ricerca consente, invece, di navigare sui contenuti delle gare attraverso numerose opzioni (categoria merceologica, data di pubblicazione o di aggiudicazione, tipologia di contratto, stato avanzamento lavori).

Non solo, tra i contenuti fruibili, l’utente avrà la possibilità di esplorare gli approfondimenti che Consip dedica periodicamente a focus tematici specifici (sostenibilità, energia, sanità, innovazione ecc.), scoprendo le nuove opportunità messe a disposizione per la PA, la mappa delle offerte, le normative vigenti e consultando documenti specifici.

L’App Consip è un ulteriore elemento nel percorso di trasparenza e rendicontazione di Consip, che ha già visto in questi ultimi due anni diverse iniziative, tra cui: Sistema di georeferenziazione dei dati di spesa della PA, portale Open data, Report sul contenzioso nelle gare. - (PRIMAPRESS)