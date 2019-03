Sicurezza digitale, un forum di I-Com a Roma con il safety hub di Singapore

(PRIMAPRESS) - ROMA - La spinta impressa dall’accordo Italia-Cina firmato dal premier Giuseppe Conte e il presidente cinese Xi Jinping produrrà a breve i primi effetti sull’economia reale. Intanto non appare terminato il dibattito sulla sicurezza dei dati che potrebbe scaturire dall’ingresso del 5G che vede proprio la Cina fare la parte del leone. Il prossimo 2 aprile della trasformazione digitale e sugli scenari della sicurezza dei flusso dei dati, si svolgerà un forum promosso da I-Com, l’Istituto per la competitività e dall’indiano Insitute for Competitiveness. I temi sul tavolo spaziano dai possibili hub per la protezione dei dati in area asiatica, all’intelligenza artificiale e le sue implicazioni legali fino alle nuove dimensioni della cybersecurity.

Tra i relatori del forum programmato a Palazzo Colonna a Roma, ci saranno Guanyou Chen, Fulvio Sarzan, Maurizio Pimpinella, Stefano da Empoli e Antonio Scala. - (PRIMAPRESS)