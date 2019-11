Scoperto un buco nero 70 volte più grande del sole ma non emette raggi X

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un buco nero enorme, con una massa 70 volte quella del Sole. E’ quello che è stato scoperto dall’Accademia cinese della Scienza, nella Via Lattea, a 15.000 anni luce dalla Terra. Dei 100mila i buchi neri stimati nella nostra galassia, la maggior parte sembrava non essere più grande del diametro di 15 stelle solari messe insieme. LB-1 scoperto dagli scienziati cinesi con l'apporto italiano di Mario Lattanzi dell’Inaf, è stato pubblicato su Nature. La scoperta è alquanto anomala perché è l'unico buco nero noto a non emettere raggi X. - (PRIMAPRESS)