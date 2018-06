Red Bull: dalla tecnologia della F1 alle due ruote muscolari con BMC Switzerland

(PRIMAPRESS) - GRENCHEN (SVIZZERA) - Dai successi delle quattro ruote di Formula1 alla ricerca del nuovo trend del momento in fatto di bicicletta. Così la Red Bull Advanced Technologies si prepara ad una collaborazione con BMC Switzerland, il costruttore elvetico di bici in fascia premium. “C’è un enorme numero di parallelismi tra il ciclismo e il motorsport, che comprendono la tecnologia dei materiali, l’aerodinamica, le analisi statistiche delle performance, e ancor più l’aumento delle soluzioni collegate all’utilizzo dell’elettricità – ha spiegato Christian Horner, chiamando quindi in causa anche se indirettamente il settore dell’e-bike, la bicicletta a pedalata assistita che negli ultimi tempi è sempre più legata anche al settore della bici da corsa –. Questa tra Red Bull Advanced Technologies e BMC Switzerland è un’eccitante collaborazione e noi crediamo che insieme potremo sviluppare diversi soluzioni innovative legate alla bicicletta”. Red Bull Advanced Technologies, nata nel 2014, è una divisione di Red Bull Technology, casa madre del team Aston Martin Red Bull Racing Formula One. Vi lavorano esperti di materiali innovativi, aerodinamica, elettronica, analisi dei dati. BMC Switzerland, nata nel 1994, è un’azienda svizzera leader nel settore delle biciclette di fascia premium che impiega 120 addetti nel mondo. A Grenchen, in Svizzera, dove ha sede la factory, è attivo l’Impec Lab, sede della ricerca e sviluppo. - (PRIMAPRESS)