Pronta ad arrivare sul mercato la nuova Apple Card in titanio realizzata in collaborazione con MasterCard

(PRIMAPRESS) - CUPERTINO (CALIFORNIA) - L’annunciato lancio della carta di credito emessa dall’azienda americana di computer Apple, sarà tra pochi giorni sul mercato. Ad annunciarlo è stato lo stesso ceo, Tim Cook, durante la conference call sui risultati del terzo trimestre che per la prima volta dal 2012 hanno visto i ricavi degli iPhone rappresentare meno della metà del fatturato totale di Apple. A trainare i risultati migliori delle attese, con ricavi complessivi a 53,8 mld di dollari, sono stati i servizi come Apple Pay o Apple Music. La nuova 'Apple Card’ che avrà anche un tecnologico design in titanio, è stata realizzata con la collaborazione di Goldman Sachs e Mastercard. - (PRIMAPRESS)