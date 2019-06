Primo prototipo di auto elettrica a pannelli solari che può percorrere 800 km. La vettura presentata nei Paesi Bassi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dire che ci siamo è forse troppo prematuro ma l’auto a pannelli solari corre più seduta del previsto. Il prototipo della prima auto elettrica al mondo alimentata grazie all’energia solare è andata in vetrina al Theater Hangaar di Katwijk nei paesi bassi presentata dall'olandese Lightyear, pioniere del Paese nella mobilità sostenibile. Il veicolo riesce a viaggiare anche fino a 800 km grazie all’energia solare che viene immagazzinata nelle batterie, senza mai doversi fermare per ricaricarsi durante il percorso.

Il CEO e co-fondatore dell’azienda Lex Hoefsloot ha dichiarato: “Inizia una nuova era nella guida, due anni dedicati a sognare, pensare e lavorare duramente hanno portato a questo traguardo, che è un enorme passo avanti verso il raggiungimento della nostra missione di rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti”. In realtà al momento l’auto non è proprio accessibile a tutti, visto che il costo di prenotazione è di ben 119.000 euro e quello totale ammonta a 123.000 euro, le prime consegne avverranno poi nel 2021.

Gli acquirenti che hanno prenotato la nuova Lightyear One ad energia solare sono già un centinaio, nonostante il prezzo sia molto alto, a causa dell’alta tecnologia e dei materiali utilizzati. Per non perdere energia durante il percorso tra il motore e la ruota, l’auto è azionata da quattro ruote a trazione indipendente. Il cofano e il tetto sono costituiti da cinque metri quadri di celle solari protette da un vetro di sicurezza, tanto robuste da poterci camminare sopra. Come abbiamo già visto, l’autonomia di questa vettura è molto elevata, si arriva ad un livello compreso tra i 600 e gli 800 km a seconda di come viene utilizzata, tra l’altro i tempi di ricarica sono molto più veloci, fino a due o tre volte rispetto alle altre auto elettriche dei concorrenti. Questo è possibile anche grazie alla progettazione calibrata di peso, gestione energetica e aerodinamica che permette di non sprecare elettroni. L’obiettivo dell’azienda è realizzare, entro i prossimi dieci anni, auto con costi operativi molto bassi e una lunga durata di vita, in modo che il costo di utilizzo per km diventi estremamente basso. A quel punto, la guida elettrica diventerà accessibile a un gruppo di persone molto più ampio di quello attuale. - (PRIMAPRESS)