Surfare sulla neve fresca con la nuova tavola di Rossignol: XV Sashimi LG sviluppata con il campione Xavier De La Rue

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per i puristi del surf in neve fresca, arriva, nel segmento all mountain, la tavola XV Sashimi LG, sviluppata insieme a Xavier De Le Rue, tre volte vincitore del Freeride World Tou. Quest’ultima tavola, lanciata da Rossignol,

si presenta più morbida rispetto alla XV Sushi sulle piste, pur conservando la stessa superficie di scorrimento. Una tavola solida, equilibrata, estremamente versatile, aderente, stabile e divertente. È il lato brillante di Xavier, con l’aggiunta di un po’ di carving. Il rocker AmpTek Elite offre una fantastica flessibilità e stabilità grazie all'aderenza delle lamine, la tecnologia L.I.T.E. Grip migliora la pressione sulle lamine anteriori e posteriori quando è maggiormente necessario e il flex inverso ultra-direzionale massimizza potenza e controllo per un freeride aggressivo. In più XV Sashimi LG è amica dell’ambiente: l’anima al 100% in legno firmata Rossignol è realizzata a partire da materiale ottenuto da foreste gestite in modo sostenibile. E per una scelta ancora più sostenibile, è perfetta con la mountain e-bike che utilizza Xavier, la Rossignol E Track Fat con pneumatici da 26", motore da 250 W e autonomia fino a 120 chilometri. - (PRIMAPRESS)