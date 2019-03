Nasce a Napoli la «NetCom Java School»: formazione gratuita per approdare nel mondo del lavoro

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E' completamente gratuita la "NETCOM JAVA School" un’opportunità formativa per quei giovani che vogliono accrescere le proprie conoscenze in ambito Java ed intraprendere una carriera all’interno del colosso europeo di ingegneristica Netcom Group che ha numerose sedi in Italia ed il suo quartier generale a Napoli. Il programma, della durata complessiva di 3 mesi (480 ore), prevede una prima fase formativa in aula ed un successivo periodo di Training on the job, nella IT Software Factory di Netcom Group S.p.A.. L’obiettivo sarà consentire ai partecipanti di acquisire le principali competenze nelle più attuali tecniche di programmazione, per la realizzazione di strutture/infrastrutture informatiche sia in ambito industriale che pubblico/sanitario e di entrare a far parte di un azienda in forte crescita come la Netcom Group.



Il corso, totalmente gratuito, è rivolto ad un massimo di n. 15 partecipanti selezionati tramite Curriculum Vitae e successivo colloquio.

Il Programma, della durata di circa 480 ore, richiederà un impegno full time e si svolgerà a partire dal mese di Marzo. Lo svolgimento del corso sarà tenuto da docenti esperti interni ed esterni alla Netcom Group S.p.A. , docenti con esperienza decennale sul campo informatico e accademico. Nello svolgimento del Corso sono previste delle prove valutative intermedie e un’esercitazione finale su un caso d’uso reale. A fine corso sarà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione (frequenza minima 75% del corso, pari a 360 ore).



NETCOM JAVA School si terrà nella sede di Napoli. Le opportunità di inserimento successive al programma potranno essere presso le nostre sedi in tutta Italia.



Possono candidarsi periti Informatici, persone motivate ad apprendere il linguaggio di programmazione Java, persone che possiedono ottima padronanza degli strumenti informativi di base (Pacchetto Office). Basterà inviare il Curriculum vitae aggiornato all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto

“NCG_NETCOMJAVASCHOOL” entro venerdì 8 Marzo. - (PRIMAPRESS)