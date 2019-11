Multe salate per chi viaggia con baby a bordo senza seggiolino "anti-abbandono"

Si può distinguere, poi – come segnalato dal sito di tutela dei consumatori "Il salvagente" – tra i dispositivi collegati a un’app da scaricare sul cellulare e quelli, invece, che ne sono privi. Nel primo gruppo rientrano tutti quei sistemi che si connettono allo smartphone non appena si sale in macchina. Ovviamente serve collegare il cellulare all’apparecchio tramite tecnologia Bluetooth. I sensori entrano subito in azione: capiscono subito se il seggiolino è occupato oppure libero, e nel primo caso attivano due tipi di allarmi. Il primo scatta quando il telefono si allontana di qualche metro dall’automobile: invia un segnale/notifica prolungato sullo smartphone, un vero e proprio allarme. In un secondo momento, se l’app ‘legge’ che il bimbo è rimasto sul seggiolino, senza che nessuno sia intervenuto (ossia la distanza col cellulare del genitore non è rientrata), scatta il secondo allarme, che consiste nell’invio di sms ai numeri di emergenza preimpostati sull’account, che segnalano a chi deve intervenire anche la posizione della vettura, grazie alla geolocalizzazione.

Nel secondo gruppo, ci sono i dispositivi che non prevedono il collegamento con un’app sul cellulare. Il funzionamento è più semplice e basilare: appena si spegne il motore, l’apparecchio emette un suono, che dovrebbe risvegliare quindi l’attenzione del genitore. Come fosse la spia della banzina o di una portiera rimasta accidentalmente aperta, insomma. Manca ovviamente la seconda fase, perché la mancanza dell’applicazione sul cellulare non consente, ad esempio, di chiamare i numeri di emergenza nel caso in cui, nonostante gli allarmi, il bambino sia stato dimenticato in auto.

Esistono poi i sensori “a pressione”, che individuano la presenza del bambino dal peso sul seggiolino. Un po’ come la piattaforma delle casse automatiche dei supermercati, che sono molto sensibili alle variazioni, anche minime, di pressione. Per questi dispositivi, è prioritaria l’indicazione del peso minimo e massimo. Nei prodotti dove è indicata, la fascia di peso è compresa tra 1 e 40 kg che, in maniera piuttosto ampia, è il peso dei bambini nella fascia d’età di utilizzo dei seggiolini.