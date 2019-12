LG Electronics presenta XE4F e XS4F, due display pensati per l’urban communication

(PRIMAPRESS) - MILANO - Arrivano sul mercato dei display, due nuovi prodotti di LG Electronics sul fronte Digital Signage, si tratta della serie XE4F e XS4F, che si vanno ad inserire all’interno della linea High Brightness. Le due nuove soluzioni rispondono ad esigenze di applicazione differenti, XE4F per installazioni outdoor e XS4F per allestimenti indoor, ma entrambe offrono al mercato business una tecnologia all’avanguardia che esalta la creatività, l’impatto visivo e la flessibilità di utilizzo, consentendo di creare allestimenti straordinari in qualsiasi contesto commerciale.

I due prodotti si rivolgono ad un segmento che privilegia i messaggi commerciali e che richiedono un impatto visivo immediato. Ovviamente le soluzioni tecnologiche innovative che li rendano “magnetici” e coinvolgenti. I display di LG della serie High Brightness sono stati pensati per rispondere a queste esigenze. Creati per farsi notare, entrambe le serie vantano una luminosità da 4000nit che consente una visibilità eccezionale e la possibilità di comunicare qualsiasi messaggio in modo unico e indimenticabile. Dotati di pannello IPS sono, inoltre, in grado di garantire un’eccellente qualità delle immagini e colori nitidi da ogni angolazione. Il pannello LG IPS fornisce, infatti, un'ampia gamma di angoli di visualizzazione che consentono una visione chiara del contenuto indipendentemente dalla posizione dello spettatore. - (PRIMAPRESS)