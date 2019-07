Le nuove tecnologie applicate al gioco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come in molti avranno notato ilsta attingendo sempre di più alle innovazioni tecnologiche. Il binomio gioco e tech sta regalandoed ha avuto il merito di far appassionare sempre più giocatori alle piattaforme online di betting e casino . Tuttavia la tecnologia – come per definizione – si evolve sempre. Il futuro prossimo, quindi, ci riserverà tante altre sorprese ed il gioco online diventerà più reale che mai: d’altronde l’obiettivo dichiarato del mercato è quello di abbattere la “quarta parete” dello schermo.La ricetta per garantire una più completa esperienza di gioco è quella di far sentire il gamer in unmentre è seduto comodamente sul divano di casa. Già oggi tutti i siti di casinò online si sono dotati con successo di un’applicazione compatibile per la maggior parte dei dispositivi. Le dimensioni del tavolo di gioco si adattano perfettamente allo schermo dello smartphone o del tablet ed i comandi sono facilmente azionabili con facilità e tempestività. Ma, se in questo mondo oggi sembra già tutto all’avanguardia,Una delle direzioni verso i quali rema il. Per ora, l’unico modo di interagire con lo smartphone è il tatto: basta toccare qualche tasto sullo schermo e l’applicazione fa il resto. Tuttavia nella realtà non ci relazioniamo così: le nuove tecnologie permetteranno in primis di riconoscere la faccia del giocatore in modo da creare un avatar personalizzato molto verosimile. Quest’immedesimazione aiuterà il processo di catarsi nel gioco e quindiIl riconoscimento dei gesti è un’altra frontiera già raggiunta da alcuni produttori di smartphone e che si accinge a sbarcare presto nel gioco online. A breve sarà possibile puntare con un gesto della mano, o far muovere il proprio avatar in modo realistico ed autentico. Sono tante le prospettive in cui è possibile utilizzare il riconoscimento dei gesti: fatto sta che ladel dispositivo sta per arrivare al capolinea.La realtà virtuale è un’altra prospettiva di sviluppo molto interessante che potrebbe essere applicata anche al gioco. Attualmente con i dispositivi VR (Virtual Reality) è possibile immedesimarsi nella scena che si sta guardando. Perché, quindi, non trasportare il giocatore nel casinò online dove è virtualmente seduto?Molti esperti di tecnologia e sviluppatori di applicazioni sono già a lavoro, ma anche questo traguardo sembra veramente molto vicino. Tra poco, quindi, sarà possibile, proprio come se si trattasse davvero di un casinò tradizionale.Le, anche chiamate “Bitcoin”, tanto per citare la più famosa, sono state indicate da economisti ed informatici come la moneta del futuro. La criptovaluta è una moneta assolutamente virtuale ed indipendente che può essere utilizzata – come le normali valute – sia per pagamenti tra privati, per scambi di denaro, ma anche per investimenti, trading e quant’altro. Uno dei dubbi principali che attanaglia un gran numero di giocatori è quello. Il meccanismo che è alla base delle criptovalute, ovvero la blockchain, permette di garantire che ogni versamento e che – in generale - ogni moneta che circola sui casinò online sia legale, sicura ed affidabile. Sono già molti i casinò online che le utilizzano e i giocatori più avvezzi di tecnologia sembrano decisamente apprezzare questo aspetto del mondo del gioco online. È quindi questione di tempo affinché la maggior parte dei casinò opererà unaChi gioca spesso online lo sa: una delle paure dei giocatori è quella di imbattersi in attacchi hacker o phishing fraudolento. Molti gestori di casinò online sono corsi ai ripari installando. Dopo aver inserito le proprie credenziali è quindi necessario inserire anche il codice di verifica prontamente inviato per mail o per SMS. E se anche questo non dovesse bastare, sono previste in futuro funzioni di verifica aggiuntiva come: in tal modo si è ancora più sicuri che ad accedere all’account online sia soltanto il titolare del conto. - (PRIMAPRESS)