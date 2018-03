Le nuove cover per gli screen touch di Sony dedicati al mondo retail e dell'hotellerie

(PRIMAPRESS) - MILANO - Siamo abituati a vederli nelle rassegna stampa del mattino dei maggiori media televisivi o nei concept store di abbigliamento sportivo per scegliere il miglior abbinamento di prodotti da indossare per il proprio sport preferito: sono le cornici touch screen per display professionali che ora Sony ha lanciato per i BRAVIA. Sottili e semplici da installare, con prestazioni migliorate e facili da pulire, le nuove cornici touch screen trasformano i BRAVIA in grandi display touch, ideali per numerosi tipi di ambienti interattivi, dalle sale riunioni alle hall degli hotel, dalle aule di lezione ai negozi, passando per i musei.



I Display Professionali BRAVIA con funzionalità touch stimolano nuove esperienze di apprendimento in scuole, college e università e aumentano le opportunità di collaborazione interattiva per i dipendenti, ed esperienze migliori per i clienti di negozi al dettaglio e attrazioni turistiche.Le 12 cornici touch screen ora disponibili sono in formati dello schermo che vanno dai 43″ ai 100″ e offrono compatibilità garantita con gli attuali Display Professionali BRAVIA.Sette modelli di cornici touch screen utilizzano tecnologia a infrarossi. Questa soluzione, affidabile e dal costo contenuto, offre un ottimo riconoscimento dei gesti e una risposta touch precisa a bassa latenza su cui non influiscono le condizioni d'illuminazione.Cinque ulteriori modelli di cornici touch screen usano la tecnologia capacitiva, come quella che si trova in tablet e smartphone, che rileva direttamente la vicinanza del dito dell'utente, o di un pennino, per una risposta estremamente rapida e un riconoscimento fluido e veloce dei gesti, in un design sottile privo di bordi.Tutti i nuovi modelli di cornici offrono il funzionamento multi-touch a 10 punti. Adatti per chioschi informativi, aule e attrazioni per i visitatori, la tecnologia permette a più persone di interagire con lo schermo contemporaneamente. La resistente superficie antiriflesso delle cornici può essere pulita con semplicità e assicura ottima visibilità, anche in ambienti soleggiati o fortemente illuminati. Grazie all'installazione e alla configurazione semplici e immediate, l'implementazione della propria soluzione touch interattiva richiede solo pochi minuti. Le cornici ricevono alimentazione direttamente dai BRAVIA, semplificando l'installazione senza bisogno di ulteriori cavi di alimentazione e prese.Come tocco finale, è prevista una ulteriore scelta di cover anteriori che consentono ai Display professionali BRAVIA touch di armonizzarsi magnificamente in qualsiasi ambiente. Le cover sono disponibili con finiture in bianco o legno naturale. Accessori coordinati e ulteriori finiture personalizzate sono disponibili su richiesta, anche per una sola unità.