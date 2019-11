Le news arrivano con l’assistente vocale di Google. Dal 2020 si inizia con gli Usa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l’assistenza vocale Alexa per ottenere informazioni sul meteo, la ricerca di un indirizzo o di una canzone, ecco che anche Google scende in campo per fornire le ultimissime notizie di stampa. Basterà il comando vocale”Hey Google” e in audio si potrà essere aggiornati sulle break news di giornata. Il servizio partirà negli USA in lingua inglese nel 2020 per poi estendersi agli altri paesi. Le news potranno essere ascoltate da qualunque dispositivo basterà pronunciare “Hey Google Play me the news”. L’Intelligenza artificiale provvederà ad auto adattarsi alle ricerche dell’utente selezionando le news di maggiore interesse ma anche profilate in base al territorio dove si trova.

Il nuovo servizio è stato messo a punto da Google insieme ad un pool di redazioni giornalistiche di diverse testate come ABC, USA Today, Fox News, The Washington Post, Al Jazeera, CNN, Reuters ed Associated Press. - (PRIMAPRESS)