La jacket Whitehall Lifaloft di Helly Hansen studiata per le discese in alta quota dei freeriders

(PRIMAPRESS) - OSLO - Arriva giusto in tempo per le prime abbondanti nevicate la Whitehall Lifaloft Jacket di Helly Hansen, realizzata per gli sciatori freeride. Stile ma anche tanta sicurezza distribuita nelle sue tasche con funzioni ben precise per l’avvistamento anche in caso di valanga. Ma questa giacca è stata soprattutto progettata per resistere alle basse temperature con un sistema di isolamento termico che si basa su microscopiche sacche d’aria che catturano e trattengono il calore corporeo. La Life Pocket, invece, è una tasca che protegge dalle temperature sotto lo zero, i congegni elettronici come il Gps satellitare il cui funzionamento è essenziale per dare la propria posizione.

La Helly Hansen W Whitewall Lifaloft Jacket è stata scelta come Gold Winner ISPO Awards nel segmento Snowsports per il 2019. La giacca è stata votata miglior prodotto nella categoria Hybrid Outer Layer 2L da una giuria composta da 43 giudici provenienti da 12 paesi di 3 continenti. - (PRIMAPRESS)