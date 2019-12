La domotica "intelligente" in mostra al Ces di Las Vegas con la torinese Finder Spa

(PRIMAPRESS) - TORINO - La demotica fa passi da gigante e non solo per la possibilità di poter controllare a distanza ogni dispositivo per accendere o spegnere luci, riscaldamento, tapparelle elettriche, apparecchiature di entrainment come radio, tv e diffusori musicali, ma anche per ottimizzare ogni consumo energetico per una sostenibilità abitativa più in linea con con gli stili di vita contemporanei. Ad interpretare nella sua globalizzazione questo concetto, è la torinese Finder Spa specializzata nella Smart Home che presenta le sue novità all’International Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la fiera che dal 1967 è un riferimento nelle innovazioni tecnologiche introdotte dal mercato. La rassegna che si terrà dal 7 al 10 gennaio 2020 quest’anno punterà alle applicazioni del 5G ed all’intelligenza artificiale. Con Yesly, la Finder presenta uno dei sistemi più sofisticati per il controllo a distanza delle luci e tapparelle elettriche. - (PRIMAPRESS)