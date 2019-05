La Bce testa le nuove super-banconote da 100 e 200 che entreranno in vigore a fine maggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Entreranno in circolazione a fine maggio le due nuove banconote della serie ‘Europa‘, con l’effigie della divinità della mitologia ellenica, dal taglio di 100 e 200 euro e con nuove caratteristiche studiate per migliorare sicurezza e resistenza. Ma questa volta rispetto alle banconote circolanti la Banca centrale europea, ha puntato a rendere più resistente la moneta anche alle distrazioni dei suoi incauti possessori lasciandole per esempio nella tasca dei pantaloni messi in lavatrice. In un video della Bce infatti viene illustrato a quali test siano state sottoposte le nuove monete per aumentarne la resistenza oltre alla filigrana per evitare le falsificazioni. - (PRIMAPRESS)