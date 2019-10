L’efficienza energetica dei condomini si misura con un software dell’Enea in anteprima ad Ecomondo di Rimini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Misurare l’efficienza energetica dei condomini. È questa una delle applicazioni che l’Enea presenterà nella sezione Key Energy di Ecomondo alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre. Sarà un software gratuito per smartphone e tablet capace di analizzare la vulnerabilità energetica e strutturale dei condomini un nuovo portale dedicato alle imprese che devono inviare le diagnosi energetiche alla scadenza del 5 dicembre e una guida agli eco-incentivi in essere.

Agli incontri - che prevedono crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. - parteciperanno in qualità di relatori, oltre ai ricercatori dell’ENEA, rappresentanti di aziende e associazioni che offrono servizi e tecnologie per l’efficienza energetica e la produzione da fonti rinnovabili. Al termine di ogni convegno sarà possibile incontrare gli esperti ENEA in sessioni B2B.

Da novembre, inoltre, prende il via il Mese dell’efficienza energetica, iniziativa che si svolge nell’ambito della campagna nazionale “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA. Hanno aderito aziende, ordini professionali, amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche e associazioni che si impegnano a realizzare eventi, attività promozionali e seminari per favorire un uso più consapevole ed efficiente dell’energia, senza rinunciare al comfort negli uffici, nelle abitazioni e nelle scuole. Chi volesse aderire all’iniziativa può ancora presentare proposte all’ENEA “sul portale d’Italia in Classe A”. ritenuti idonei potranno utilizzare il logo della campagna e lo starter kit con materiali da utilizzare per eventi e campagne di sensibilizzazione. ENEA darà ampia visibilità a tutte le iniziative sui propri canali web e social. - (PRIMAPRESS)