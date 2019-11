L'antifurto intelligente di Smart D-Lock che informa il proprietario della moto in caso di manomissione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Tra le novità “intelliggenti” presentate all’Eicma, il salone del ciclo e motociclo di Milano che si è appena chiuso sfiorando gli 800 mila visitatori, c’è stato lo Smart D-Lock, un bloccadisco che appare come un semplice antifurto per motocicletta ma in realtà nasconde un’anima hi-tech e connettiva.

Smart D-Lock integra l’avanguardia tecnologica di Trackting, start up innovativa conosciuta da centauri e automobilisti per aver progettato lo Smart Alarm, un antifurto GPS di ultima generazione, con gli alti standard di protezione garantiti da Viro, storica azienda leader nella produzione di serrature, lucchetti, cilindri di sicurezza.

Un avanzato sensore di movimento digitale permette di riconoscere in modo tempestivo i tentativi di furto e di allertare il proprietario della moto, grazie a una eSIM integrata, multi-operatore e con copertura in 39 Paesi, che consente di contattarlo, attraverso una chiamata gratuita, direttamente sullo smartphone.

Inoltre, in caso di manomissione della moto e del bloccadisco stesso, si attiva una potente sirena di allarme.

Il corpo di design, in materiale metallico ed estremamente resistente, nasconde e protegge queste tecnologia. Dal punto di vista della sicurezza, ad esempio, la chiusura con chiave ne impedisce il blocco e l’attivazione accidentale mentre in termini di elettronica l’alimentazione con batteria al litio, ricaricabile con un connettore micro USB, ne garantisce una durata di utilizzo di oltre un anno. Il bloccadisco che farà dormire sogni tranquilli ai centauri sarà venduto a 129 euro. - (PRIMAPRESS)