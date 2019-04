In gara per la semplificazione della PA con Hack.gov, l'hackathon internazionale di scena a Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nella città partenopea saranno oltre 200 giovani talenti internazionali a sfidarsi il 4 e 5 maggio in Hack.gov, il più grande hackathon italiano sulla pubblica amministrazione in cui le idee hanno un unico scopo: semplificare la vita del cittadino.

Il 6 maggio, Transformers, è la giornata dedicata ai campioni della trasformazione digitale della PA con il Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e il direttore generale AgID Teresa Alvaro. Una necessità di cambiare il funzionamento dell’accesso ai servizi pubblici cittadini che nasce anche dal giudizio degli italiani sui servizi della pubblica amministrazione come spiega il Rapporto Agi-Censis illustrato dal segretario generale Censis Giorgio De Rita e dal direttore di Agi Riccardo Luna.

A riunirli in una maratona di creatività per ideare nuove soluzioni tecnologicamente all'avanguardia in grado di innovare la Pubblica Amministrazione sarà Agi Agenzia Italia in collaborazione con la Regione Campania e l’Università di Napoli Federico II con il patrocinio di AgID. Tutto si svolgerà presso l’Apple Developer Academy di Napoli, luogo simbolo dell’innovazione in Europa, all’interno del nuovo campus dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio a Napoli. - (PRIMAPRESS)