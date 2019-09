LG riduce le distanze con i suoi proiettori 4K a "tiro corto" anche per le immagini di grandi dimensioni

(PRIMAPRESS) - MILANO — LG Electronics (LG) presenta per la prima volta in Europa, a IFA 2019, la nuova gamma di proiettori 4K Ultra HD, sviluppata per soddisfare la crescente domanda di soluzioni versatili e intelligenti per l'home cinema. In grado di proiettare immagini straordinariamente nitide e di grandi dimensioni, il primo proiettore Laser 4K Ultra HD di LG, con tecnologia a “tiro corto”, (“Ultra Short Throw” UST) (il modello HU85L) e il proiettore LED 4K Ultra HD (il modello HU70L) saranno disponibili in Europa a partire dal prossimo mese. - (PRIMAPRESS)